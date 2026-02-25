Владимир Путин
Регион
25 февраля, 01:37

Над Тульской областью сбили два украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что росийские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Восемь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым и ещё один — над Курской областью.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Артём Гапоненко
    avatar