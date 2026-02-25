Тунберг переключилась с Газы на Кубу из-за США

Международный гуманитарный конвой «Наша Америка» прибудет на Кубу 21 марта, чтобы доставить продовольствие, медикаменты и другие жизненно важные товары. Об этом рассказала эквадорская активистка Мария Луиса Ортега, подчеркнув, что инициатива организована на фоне ужесточения санкций США против островного государства.

«Конвой «Наша Америка» призывает сообщества всего мира собирать помощь и собираться в Гаване. Днём прибытия конвоя станет 21 марта, и этот более широкий формат позволит обеспечить доставку максимально возможного объёма помощи наиболее эффективно», – сказала Ортега РИА «Новости».

Проект был расширен с первоначальной концепции «флотилии» до полноценного конвоя с морскими, воздушными и сухопутными маршрутами. К участию приглашены общественные организации, профсоюзы и граждане Латинской Америки, Европы и Северной Америки, в числе которых шведская экоактивистка Грета Тунберг, ранее присоединившаяся к гуманитарной миссии в поддержку жителей Газы.

Активистка уточнила, что помощь будет включать непортящиеся продукты, консервы, зерно, товары для детей, базовые медикаменты, фонари, солнечные лампы, батареи, портативные зарядные устройства и финансовые пожертвования. Также в ближайшие дни объявят пункты сбора по разным странам, формируются экипажи и логистические команды для судов и чартерных рейсов.

Ортега подчеркнула, что несмотря на дипломатическую напряжённость, инициатива опирается на принципы международного гуманитарного права и направлена на преодоление последствий экономической блокады Кубы, которая вызвала перебои с электроэнергией, нехватку продуктов и медикаментов, а также социальную напряжённость на острове.

Ранее Life.ru писал, что Россия осудила новые санкции США против Кубы. Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил, что ограничения привели к энергодефициту и поставили остров на грань коллапса. В Москве считают действия Вашингтона неправомерными и бесчеловечными.