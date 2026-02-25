Популярные «суперфуды» оказались опасными для фигуры при бесконтрольном поедании

Семена чиа и льна не запускают похудение сами по себе, несмотря на статус «суперфудов». Об этом сообщила эндокринолог Анна Одерий.

Продукты содержат клетчатку, омега-3, белки и микроэлементы. Они помогают контролировать аппетит за счёт набухания в желудке, но не «сжигают жир». В одной столовой ложке — 50–60 ккал. При неучтённом добавлении можно набрать вес, приводит данные врача «Газета.ru».

Среди скрытых рисков: вздутие и спазмы из-за клетчатки; аллергические реакции; нарушение усвоения железа и кальция (льняные лигнаны); закупорка пищевода сухими семенами чиа без достаточного количества воды.

Врач рекомендует начинать с 1–2 чайных ложек в день, замачивать чиа минимум на 10 минут, использовать молотый лён. Важно пить достаточное количество воды и учитывать калории семян в общем рационе.

