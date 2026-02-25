Аэропорт Калуги вернулся к штатной работе после временных ограничений
© Life.ru
В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме.
Напомним, меры ввели в 1:30 по мск. Причины введения ограничений не уточнялись, однако подобные решения, как правило, принимаются в целях предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей во время атак БПЛА.
