Трамп наградит принесшего победу сборной США на Олимпиаде вратаря медалью свободы

Вратарь сборной США по хоккею Коннор Хеллебайк получит президентскую медаль свободы — одну из высших наград страны. Об этом президент Дональд Трамп сообщил в ежегодном обращении к Конгрессу. Напомним, американская команда стала олимпийским чемпионом на прошедших Играх в Милане.

«Члены этой великолепной хоккейной команды будут очень рады услышать, что по результатам их голосования и моего голоса — и в данном случае мой голос был более важным — я скоро вручу Коннору [Хеллебайку] нашу высшую гражданскую награду», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что всего этой награды удостоились только 12 человек. Перед обращением к Конгрессу Трамп принял олимпийских чемпионов из хоккейной сборной в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, сборная США по хоккею впервые с 1980 года завоевала олимпийское золото. В финале американцы обыграли Канаду со счётом 2:1 в овертайме. В основное время отличились Мэтт Болди и канадец Кейл Макар, а победу США принёс точный бросок Джека Хьюза.