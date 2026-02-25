В Тульской области сбили третий за ночь украинский беспилотник

В Тульской области утром 15 февраля силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны Минобороны России отработали по цели успешно. Пострадавших нет, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Глава региона также обратился к жителям с призывом сохранять бдительность, поскольку опасность атаки БПЛА в области по-прежнему сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

Ситуация остаётся на контроле региональных властей и силовых структур.

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью сбили два украинских беспилотника. Этой ночью силы ПВО отработали без последствий – обошлось без пострадавших и разрушений.