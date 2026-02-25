«‎Ростех»: «Краснополь» бьёт точнее западных аналогов

Российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли по точности западные аналоги, заявили в госкорпорации «Ростех» в Telegram-канале. Поводом стало видео Минобороны, где расчёт «Мсты-С» снарядом «Краснополь-М2» одним попаданием уничтожил опорный пункт ВСУ.

Расчёт «Мсты-С» поразил цель снарядом «Краснополь-М2». Видео © Telegram / Минобороны России

«Статистика показывает, что «Краснополь» ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды», — говорится в сообщении.

Применение этих боеприпасов ускоряет цикл «обнаружение — выстрел — уход». Высокая проходимость «Мсты-С» позволяет выполнять задачу за две-три минуты и быстро покидать позицию, что обеспечивает выживаемость техники.

Разработчики отмечают, что «Краснополь» превращает артиллерию из средства площадного подавления в инструмент точечного уничтожения. Такие снаряды востребованы для контрбатарейной борьбы, ударов по бронетехнике, пунктам управления и командным пунктам. С начала СВО выпуск «Краснополей» увеличили в разы, их применение снижает расход обычных боеприпасов.