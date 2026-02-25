Мама самой сильной женщины России и звезды шоу «Титаны» пропала по пути в дом престарелых

Самая сильная женщина России и участница шоу «Титаны» Оксана Скала Кошелева разыскивает престарелую маму Галину, которую могли обмануть мошенники. Пенсионерка проживает в Агинском в Забайкальском крае, сама Оксана давно живёт и работает в Москве. 80-летняя женщина перестала выходить на связь три месяца назад, а её дом сейчас пустует. О случившемся пишет Mash на спорте.

Оксана с мамой. Фото © Telegram / Mash на спорте

С приёмной мамой Оксана всегда была на связи, даже когда карьера пошла в гору и времени стало не хватать — спортсменка в 2020 году поставила рекорд по перемещению 8-тонного Камаза на расстояние 20 метров за 24,72 секунды. Три месяца назад мама перестала отвечать на звонки. Оксана попросила подругу, живущую в том же Агинском, зайти к пенсионерке. Та приехала и узнала от соседей, что Галина уехала с неизвестными в дом престарелых.

Оксана начала поиски по местными пансионатам, но нигде её мамы не было. Сейчас в полицию подано заявление о пропаже женщины. По мнению самой спортсменки, её мать могла стать жервтой аферистов, так как проживала в большом доме одна. Пенсионерка даже сама не раз говорила, что якобы ей предлагают уехать в дом престарелых в обмен на жильё, но Галина тогда сумела отговорить женщину.

