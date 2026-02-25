Владимир Путин
25 февраля, 08:00

Названы 7 дефектов в новой квартире, которые помогут снизить цену при покупке

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

При обнаружении в новой квартире семи типов дефектов покупатель может требовать снижения цены или их устранения до подписания документов, рассказал инвестор Владимир Виноградов. Он призвал в первую очередь обращать внимание на трещины в несущих конструкциях и перегородках.

«Такой недочёт может указывать на усадку или деформацию стен», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Кроме того, поводом для переговоров должны стать значительные неровности пола, проседания стяжки, а также вмятины, трещины и дефекты на стенах, которые указывают на скрытый ущерб. Далее идут проблемы гидро- и теплоизоляции: плесень, следы конденсата, сырость.

Не менее важны неисправности инженерных сетей — протечки, слабый напор воды, неработающая вентиляция. Запах затхлости тоже сигнализирует о плохой вентиляции или затоплении. Наконец, некачественная отделка — неравномерная покраска, вздутие обоев, отслаивание покрытий — даёт основания для снижения стоимости квартиры.

Ранее россиянам напомнили о новых правилах оплаты услуг ЖКХ с 1 марта. Кстати, к началу марта заметный рост цен может затронуть строительные материалы, электроинструмент и климатическую технику. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил экономист.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

