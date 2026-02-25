Испанский стыд: Что бесит россиян в туристах-земляках на отдыхе за рубежом

Почти 40% россиян испытывают неловкость за поведение соотечественников на отдыхе за границей. Такие данные приводит онлайн-школа в исследовании, которое изучила «Лента.ру».

Главный раздражитель — громкие разговоры на русском в общественных местах (34% голосов). На втором месте — неуважение к местным традициям, например прогулки в коротких шортах в ОАЭ (27%). Ещё 26% стыдятся, когда туристы упорно говорят по-русски с теми, кто явно не понимает.

«Часто кринжовое поведение за границей связано не с плохими манерами, а с языковым барьером. Когда человек не уверен, что сможет объясниться, он начинает говорить громче, цепляться за родной язык или полностью полагаться на онлайн-переводчик», — объяснила академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская.

В список нелепых привычек также попали запасы еды со шведского стола, туфли на каблуках на пляже и привоз гречки с тушёнкой на отдых. При этом 47% респондентов признались: сами чаще всего попадали в неловкие ситуации из-за ошибок онлайн-переводчиков.

А ранее Life.ru писал, что некоторые страны туристам лучше обходить стороной в 2026 году. В перечень вошли семь локаций по всему миру, где путешественники могут столкнуться с серьёзными проблемами: от разрушенной инфраструктуры до протестов местных жителей.