Захарова: Весь мир выбрал сопереживать обезьянке Панчу, а не детям Донбасса

Весь мир с замиранием сердца наблюдает на судьбой обезьянки Панча в японском зоопарке, но к страданиям детей в Донбассе относится абсолютно равнодушно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что весь мир «в благородном порыве» стоит на защите обезьянки, которая живёт в зоопарке, где ей обеспечили уход и питание, пока на той же самой планете живут сотни и тысячи детей с искалеченными судьбами.

«И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что большинство следящих за историей примата даже не замечают, как их страны собирают деньги, чтобы «превращать детей в таких вот обезьянок».

Напомним, маленькая обезьянка Панч стала звездой соцсетей после того, как в интернете завирусились трогательные кадры. Малыша избила взрослая макака в общем вольере, и он бросился искать утешения у плюшевой игрушки-орангутана, которая заменила ему мать. Сотрудники зоопарка внимательно следят за тем, как Панч пытается влиться в обезьянью стаю, но подчёркивают, что процесс интеграции в такое общество никогда не бывает гладким.