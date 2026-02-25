В европейскую часть России придёт тепло

На всей европейской территории России на текущей неделе ожидается потепление. Температура будет близка к норме, но заметных скачков не ожидается, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«На всей европейской территории России будет повышаться температура. Около нормы температура ещё будет сохраняться на севере, это Мурманская область и северо-восток — Архангельская область, Коми, Пермский край», — сказала Макарова.

На юге также ожидается небольшое потепление, которое обеспечит колебания около нормы. При этом сильные осадки прогнозируются в ЛНР, ДНР, ЮФО и республиках Северного Кавказа. Дожди и мокрый снег, в горах снегопады и лавинная опасность, сообщила синоптик ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что после такой снежной зимы первый весенний день порадует жителей Москвы потеплением до плюс 4 градусов. при этом в последний зимний день, 28 февраля, ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.