ФСБ предотвратила теракт Киева на военном аэродроме в Краснодарском крае

ФСБ предотвратила теракт, который собирались совершить украинские спецслужбы на военном аэродроме в Краснодарском крае, сообщает управление службы по региону. По данным силовиков, задержанный по заданию украинских кураторов планировал поджечь самолёт.

Подозреваемый — гражданин РФ 1986 года рождения. Он сам связался с представителем ГУР МО Украины и стал собирать для противника фото- и видеоматериалы о работе военных объектов на территории Кубани. Украинский куратор и дал ему задание поджечь самолёт.

"В рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолёта на одном из аэродромов Краснодарского края. УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращён теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона», — говорится в сообщении УФСБ.

Буквально накануне, выступая на заседании коллегии ФСБ, президент Владимир Путин заявил, что в России увеличилось количество терактов и попыток их совершения, что по большей части связано с работой украинских спецслужб и иностранных кураторов.