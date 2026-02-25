Вашингтон направили Киеву официальное предупреждение после удара ВСУ в Чёрном море. О демарше сообщила украинский посол в Штатах Ольга Стефанишина в интервью CNN. По словам дипломата, в Незалежной осведомлены, что атаки в Чёрном море затронули интересы американских инвесторов.

«И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы», — сказала она.

Она добавила, что заявление Госдепа принято украинской стороной «к сведению».

Ранее в Чёрном море был атакован российский танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Судно попало под обстрел примерно в 120 километрах от турецкого побережья. По главной версии, инцидент мог быть спровоцирован ВСУ с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.