25 февраля, 09:05

«Коалиция желающих» не станет вводить войска на Украину без согласия Путина

Обложка © Life.ru

Европейским странам придётся учитывать мнение президента РФ Владимира Путина в случае желания отправить своих военных на Украину после завершения боевых действий. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в «коалиции желающих».

«Если Россия скажет, что не согласна и сочтёт отправляемые войска целью, то нужно будет направить другой вид сил. Таким образом, согласие или несогласие России имеет огромное значение», — пояснил собеседник издания на правах анонимности.

В статье подчёркивается, что европейские военные не смогут просто приехать в Киев и назвать себя миротворческим контингентом, так как Москва будет рассматривать иностранных солдат как законную цель для удара, и эскалация продолжится. По мнению источника газеты, Россия фактически наложила вето на планы коалиции. В публикации резюмируется, что для размещения на украинских землях военных ЕС придётся спрашивать разрешение у Путина.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж рассматривает вариант размещения своего военного контингента из шести тысяч солдат на территории Украины после окончания там боевых действий с Россией. Макрон назвал это вкладом Парижа в систему «безопасности Украины». Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко высказался о подобных планах. Он заявил, что французы не хотят умирать за Киев.

