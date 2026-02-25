«Боятся потока гробов»: Коц высмеял Макрона и Стармера, давших заднюю по отправке войск на Украину
Франция и Британия не готовы отправлять своих военных на Украину, если на это не будет дано согласие президента РФ Владимира Путина. Ранее Париж громче всех кричал о необходимости присутствия миротворческго контингента на украинских территориях. Сейчас же «коалиция желающих» дала заднюю, пишет военкор Александр Коц, комментируя соответствующую публикацию в The Telegraph.
Коц отметил, что Париж и Лондон справделиво опасаются, что российские военные станут рассматривать иностранных солдат как законную цель для атаки. Как итог, план европейских политиков по обеспечению безопасности окажется лишь словами на бумаге, а на деле продолжится эскалация. Коц напомнил, что изначально президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер дерзко и громко уверяли, что их солдаты точно будут на Украине.
«А как дышали, как дышали. На словах Макрон и Стармер были готовы уже чуть ли не завтра перебросить на Украину сводный многотысячный контингент с вооружениями и боевой техникой. На деле же европейцы опасаются – и справедливо – потока гробов со своими солдатами. За такое электорат может и не простить», — пишет военкор.
Он уверен, что Париж и Лондон продолжат «гадить исподтишка», поэтому России точно не следует расслабляться после отказа западников прислать свой контингент на Украину.
Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Совет Федерации потребовал расследовать планы Лондона и Парижа, которые в Кремле сочли вопиющим нарушением международного права. По словам Дмитрия Пескова, информация о ядерной бомбе для Киева будет учтена на переговорах. Пом нению МИД РФ, подобные планы — это манипуляция Запада.
