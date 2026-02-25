Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 07:03

Захарова разоблачила манипуляции Британии и Франции, заигрывающих с Украиной по теме ЯО

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Планы Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия являются манипуляцией. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Лондон и Париж заигрывают с Киевом по теме ЯО.

«Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее СВР РФ заявила, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Совет Федерации потребовал расследовать планы Лондона и Парижа, которые в Кремле сочли вопиющим нарушением международного права. По словам Дмитрия Пескова, информация о ядерной бомбе для Киева будет учтена на переговорах. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине.

Небензя заявил о готовности РФ ответить на передачу ядерного оружия Киеву
Небензя заявил о готовности РФ ответить на передачу ядерного оружия Киеву

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Великобритания
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar