Небензя заявил о готовности РФ ответить на передачу ядерного оружия Киеву

Россия готова дать отпор, если Великобритания и Франция передадут Украине ядерное оружие. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по российско-украинскому конфликту.

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям», — приводит заявление Небензи постпредство России при ООН.

Он выразил надежду, что в Лондоне и Париже найдутся здравомыслящие и рассудительные люди. Они смогут удержать своих лидеров от подобных шагов.

Также Небензя отметил, что европейские страны играют неприглядную роль с самого начала конфликта.