Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 23:18

Небензя заявил о готовности РФ ответить на передачу ядерного оружия Киеву

Василий Небензя. Обложка © ООН

Василий Небензя. Обложка © ООН

Россия готова дать отпор, если Великобритания и Франция передадут Украине ядерное оружие. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по российско-украинскому конфликту.

«Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям»,приводит заявление Небензи постпредство России при ООН.

Он выразил надежду, что в Лондоне и Париже найдутся здравомыслящие и рассудительные люди. Они смогут удержать своих лидеров от подобных шагов.

Также Небензя отметил, что европейские страны играют неприглядную роль с самого начала конфликта.

Путин: Противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине
Путин: Противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция всерьёз обсуждают передачу Украине ядерного оружия. По данным ведомства, Германия отказалась участвовать в этой авантюре. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такие планы прямой передачей ядерного оружия воюющей стране и пообещал симметричный ответ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Россия
  • ЕС
  • ООН
  • Василий Небензя
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar