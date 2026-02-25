Келлог осудил решение США воздержаться от голосования по украинской резолюции в ООН

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог раскритиковал решение Вашингтона воздержаться при голосовании по антироссийской резолюции в ООН. Своё мнение он высказал в соцсети X.

«На голосовании в ООН по вопросу о прочном мире мы воздержались. Вот так бывает. Российская Федерация была против заключения мира. Разве четырёх лет военных действий недостаточно?» — написал Келлог.

Он также написал о пропавших детях, обстрелах городов и гибели мирных жителей за время конфликта. В заключение экс-спецпосланник подчеркнул, что происходящее на Украине не является «бизнес-сделкой».

Напомним, что США не поддержали антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине. Американские дипломаты предпочли воздержаться при голосовании. Против документа, предложенного Киевом, выступили 12 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Иран и КНДР. Ещё 51 государство, включая Китай, Бразилию и Индию, также воздержались. Резолюцию поддержали 107 стран. В тексте документа утверждается, что конфликт на Украине наносит серьёзный ущерб государству и угрожает глобальной стабильности.