Суд вынес приговор «‎кровавому Деду Морозу» за убийство 7 человек спустя 33 года в бегах

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима Виктора Петриченко, который в ночь на 1 января 1993 года убил семерых человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

31 декабря 1992 года Петриченко познакомился с будущими жертвами на вокзале в Екатеринбурге, распил с ними алкоголь и поехал в гости в Каменск-Уральский. Там «‎кровавый Дед Мороз» подмешал в спиртное клофелин, а когда взрослые уснули, забил их молотком. Затем он выманил на кухню двоих детей и расправился с ними. После убийства он похитил имущество и скрылся.

Жертвами стали водитель автобуса, его жена и двое детей, а также их родственники. Петриченко вёл бродяжнический образ жизни и долгое время прятался в других регионах. В последние годы он жил с семьёй в Белогорске Амурской области, где его задержали в январе 2025 года. На следствии он признал вину, экспертиза подтвердила его вменяемость. Также суд взыскал с него 10 млн рублей компенсации морального вреда потерпевшей.

