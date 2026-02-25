Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 10:20

Брат Галкина* по хитрой схеме вернул «Оружейные мастерские» и получает деньги из России

Максим* и Дмитрий Галкины. Фото © Instagram **/maxgalkinru

Максим* и Дмитрий Галкины. Фото © Instagram **/maxgalkinru

Дмитрий Галкин, брат известного шоумена Максима Галкина*, провернул юридическую комбинацию с активами в России и недвижимостью в Израиле. По данным Baza, в октябре 2025 года он продал свою долю (25%) в компании «Оружейные мастерские», относящейся к российскому ВПК. А спустя полгода выкупил её обратно.

Параллельно Галкин и его супруга Наталья изменили статус своей иностранной собственности. В январе 2026 года в израильском реестре недвижимости появилась отметка о том, что они владеют домом в престижном районе Герцлия на основании кипрских паспортов. Ранее, с 2009 года, недвижимость была оформлена на них как на граждан России. В этом доме, к слову, живут Максим Галкин* и Алла Пугачёва.

После завершения всех формальностей с недвижимостью Дмитрий вернул себе долю в оружейном бизнесе и продолжил работать в России.

У старшего брата Галкина* – «оружейного короля» нашли четвёртое гражданство
У старшего брата Галкина* – «оружейного короля» нашли четвёртое гражданство

Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО «Военно-промышленная компания». В реестре юрлиц Дмитрий Галкин числится соучредителем «Оружейных мастерских» — компании-подрядчика Минобороны. 12 июня у него прошли обыски по делу о сокрытии двойного гражданства. Позже на его фирму подали пять исков на общую сумму 52 млн рублей.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Соцсеть Instagram ** запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar