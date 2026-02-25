Брат Галкина* по хитрой схеме вернул «Оружейные мастерские» и получает деньги из России

Дмитрий Галкин, брат известного шоумена Максима Галкина*, провернул юридическую комбинацию с активами в России и недвижимостью в Израиле. По данным Baza, в октябре 2025 года он продал свою долю (25%) в компании «Оружейные мастерские», относящейся к российскому ВПК. А спустя полгода выкупил её обратно.

Параллельно Галкин и его супруга Наталья изменили статус своей иностранной собственности. В январе 2026 года в израильском реестре недвижимости появилась отметка о том, что они владеют домом в престижном районе Герцлия на основании кипрских паспортов. Ранее, с 2009 года, недвижимость была оформлена на них как на граждан России. В этом доме, к слову, живут Максим Галкин* и Алла Пугачёва.

После завершения всех формальностей с недвижимостью Дмитрий вернул себе долю в оружейном бизнесе и продолжил работать в России.

Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО «Военно-промышленная компания». В реестре юрлиц Дмитрий Галкин числится соучредителем «Оружейных мастерских» — компании-подрядчика Минобороны. 12 июня у него прошли обыски по делу о сокрытии двойного гражданства. Позже на его фирму подали пять исков на общую сумму 52 млн рублей.

