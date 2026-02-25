У старшего брата Галкина* – «оружейного короля» нашли четвёртое гражданство

Старший брат Максима Галкина*, работавший в российской оборонной сфере, оказался гражданином Кипра. Дмитрий Галкин, в отличие от младшего брата-юмориста, всегда избегал публичности, но в оборонной промышленности его знали хорошо. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Он занимал посты топ-менеджера в крупных компаниях, поставлявших боеприпасы и вооружения для Российской армии. Однако, согласно данным израильского реестра недвижимости, Галкин-старший значится как обладатель паспорта Республики Кипр. Когда и как было получено гражданство ЕС — неизвестно. Его брат стал гражданином Кипра в 2017 году и долго это скрывал, но в 2024-м признался, что кипрский паспорт удобнее израильского для путешествий.

Дмитрий Галкин имеет долю в компании «Оружейные мастерские», которая производила оружие и технику для ВС РФ. После введения украинских санкций в 2023 году предприятие сменило профиль на гражданскую продукцию, но сохранило лицензию на разработку и производство вооружений.

