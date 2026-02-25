У старшего брата Галкина* – «оружейного короля» нашли четвёртое гражданство
Максим* и Дмитрий Галкины. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
Старший брат Максима Галкина*, работавший в российской оборонной сфере, оказался гражданином Кипра. Дмитрий Галкин, в отличие от младшего брата-юмориста, всегда избегал публичности, но в оборонной промышленности его знали хорошо. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Он занимал посты топ-менеджера в крупных компаниях, поставлявших боеприпасы и вооружения для Российской армии. Однако, согласно данным израильского реестра недвижимости, Галкин-старший значится как обладатель паспорта Республики Кипр. Когда и как было получено гражданство ЕС — неизвестно. Его брат стал гражданином Кипра в 2017 году и долго это скрывал, но в 2024-м признался, что кипрский паспорт удобнее израильского для путешествий.
Дмитрий Галкин имеет долю в компании «Оружейные мастерские», которая производила оружие и технику для ВС РФ. После введения украинских санкций в 2023 году предприятие сменило профиль на гражданскую продукцию, но сохранило лицензию на разработку и производство вооружений.
Дмитрий Галкин до 2017 года занимал пост генерального директора ООО «Военно-промышленная компания». В реестре юрлиц сейчас бизнесмен числится соучредителем ООО «Оружейные мастерские» — компания является подрядчиком Минобороны. 12 июня стало известно, что в доме Дмитрия прошли обыски. Следственные действия были связаны с сокрытием двойного гражданства. А позже на «Оружейные мастерские» брата Галкина* подали сразу пять исков на 52 млн рублей.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.
* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.