Минобороны: ВС РФ поразили объекты ТЭК Украины и места хранения беспилотников

Министерство обороны России сообщило о новых ударах по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Атаки были проведены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», — говорится в сообщении.