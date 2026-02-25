Владимир Путин
25 февраля, 09:42

Минобороны: ВС РФ поразили объекты ТЭК Украины и места хранения беспилотников

Обложка © ТАСС / Александр Река

Министерство обороны России сообщило о новых ударах по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Атаки были проведены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года российская армия освободила уже 42 населённых пункта в зоне специальной военной операции. По данным Генштаба, под контроль российских войск перешло около 900 квадратных километров территории.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
