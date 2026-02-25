Контрразведчик из разбитой в бою с танком «Алёша» группы ВСУ попал в плен к ВС РФ
Экипаж танка «Алёша». Обложка © Life.ru
Украинский военный, участвовавший в бою с российским танком «Алеша» в 2023 году в Запорожской области, попал в плен. Им оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов. Он сообщил — входил в бронегруппу, которую остановил экипаж российского танка.
«Нас шло пять MaxxPro, два или три «Козака» и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось спустя полчаса. «Алёша» — ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе», — приводит рассказ Мыхайлова ТАСС.
По словам пленного, украинское командование отправило колонну на Запорожское направление. Личному составу обещали безопасность, колонна бронетехники должна была положить начало масштабному контрнаступлению, однако ВС РФ разбили этот план. Сам бой, по его словам, занял 1,5-2 минуты.
О легендарном бою танка «Алёша» узнали летом 2023 года после видео, где российская боевая машина в одиночку атаковала колонну ВСУ. К нашим позициям двигалось восемь единиц техники. Экипаж решил дать отпор. В результате уничтожили два танка Т-72Б, один БТР М113 и пять броневиков MaxxPro вместе с десантом. Сам экипаж описал разгром вражеской бронероты всего четырьмя фразами. Позже президент России Владимир Путин лично вручил награды танкистам за этот подвиг.
