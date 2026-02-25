Контрразведчик из разбитой в бою с танком «Алёша» группы ВСУ попал в плен к ВС РФ

Украинский военный, участвовавший в бою с российским танком «Алеша» в 2023 году в Запорожской области, попал в плен. Им оказался контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов. Он сообщил — входил в бронегруппу, которую остановил экипаж российского танка.

«Нас шло пять MaxxPro, два или три «Козака» и два танка. Нас разобрали. Видео это появилось спустя полчаса. «Алёша» — ваш танкист, который выскакивал и разбирал нашу группу. Я был в той группе», — приводит рассказ Мыхайлова ТАСС.

По словам пленного, украинское командование отправило колонну на Запорожское направление. Личному составу обещали безопасность, колонна бронетехники должна была положить начало масштабному контрнаступлению, однако ВС РФ разбили этот план. Сам бой, по его словам, занял 1,5-2 минуты.