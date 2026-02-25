Вышла выгулять собаку: Бастрыкин потребовал доклада по делу о пропаже 9-летней Саши из Смоленска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить оперативный доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения 9-летней девочки в Смоленске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, около восьми утра 24 февраля девочка вышла из квартиры дома на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять собаку, и домой не вернулась. Её местонахождение до сих пор неизвестно.

Пропавшая Саша Фоменкова. Обложка © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть

В СК уточнили, что проверяются все версии произошедшего. В поисках участвуют полиция, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда и местные жители. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели поквартирный обход и допросили жильцов, а также обследуют прилегающую территорию, овраги, заброшенные здания, подвалы, чердаки, люки и теплотрассы.

В ведомстве также попросили всех, кто обладает любой информацией о случившемся, обратиться к следователям регионального управления СК по телефону: 8 (915) 655-98-77.

Напомним, в Смоленской области ищут 9-летнюю Александру Фоменкову, которая ушла из дома утром 24 февраля и не вернулась. Она вышла погулять с собакой во двор. Спустя некоторое время её мама выглянула в окно, заметив пса уже без девочки.