Пока западные политики ищут способы оправдать собственные провалы, в ход идут старые как мир приёмы — поиск внешнего врага и нагнетание истерии. Очередной жертвой абсурдных обвинений стала Русская православная церковь, которую пытаются представить угрозой для Европы. Что скрывается за этими нападками, в беседе с Life.ru рассказал священник РПЦ, проповедник и миссионер Стахий Колотвин.

«Ещё 10 лет назад я работал в управлении патриархии по зарубежным учреждениям, поэтому знаю, какая непростая ситуация с зарубежными приходами русской церкви на самом деле. Проблемы те же самые, что и в России: чтобы построить храм, нужны пожертвования. Простые люди несут свою копеечку, и поэтому порой храмы строятся годами», — сказал собеседник Life.ru.

Иногда выкупаются здания, принадлежащие другим христианским общинам, или здания, вообще не имевшие религиозного предназначения, — они переоборудуются под храм, добавил он. Для той же Британии куда более характерно другое явление: закрывающиеся английские храмы приобретаются под мечети. Поэтому когда православные христиане приобретают то или иное здание, местные христианские общины — католики, протестанты — наоборот, этому рады, как и местные жители, указал священник.

«При этом приобрести здание крайне сложно из-за отсутствия средств. Чаще всего оформляются ипотечные займы, и прихожане на протяжении многих лет, а то и десятилетий вынуждены выплачивать взносы, чтобы обзавестись храмом», — отметил Стахий Колотвин.

И таких храмов — меньшинство. Остальные находятся в пользовании: католики или протестанты передают заброшенный приход, куда местные жители уже не ходят. Иногда он сдаётся в аренду, иногда его просто дают с обязательством, что православная церковь следит за зданием, проводит ремонт и не даёт ему разрушиться. Помимо этого, есть храмы, расположенные в гаражах, в залах, в арендованных помещениях, добавил он.

Почему я так подробно описываю эту картину? Потому что все эти обвинения, будто церковь может взять и купить какие-то здания или землю под строительство рядом с базами и станциями, — абсолютно абсурдны. У церкви нет таких средств. Чем это можно объяснить? Попыткой, как обычно, перенести проблемы с больной головы на здоровую. Отвлечь местных избирателей от реальных проблем, найти пугало, которым можно запугать. Когда улицы европейских городов заполонили агрессивные приезжие из африканских и ближневосточных стран, люди этим возмущаются. И за комментарии в интернете в Англии сажают в тюрьму. Стахий Колотвин Священник

Куда проще взять и обвинить православных людей, которые заботятся о месте своего нового проживания, стараются его благоустроить, рядом с которыми местные жители чувствуют себя уютно, уверен наш собеседник.

«Кроме того, в таких абсурдных обвинениях читается и просто ненависть к истинной православной вере. Потому что человек, совершающий грех, озлобляется. Истина его озлобляет. Православие, движение людей к Богу злит силы злобы поднебесной, падших ангелов, то есть бесов», — заключил Стахий Колотвин.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские спецслужбы начали присматриваться к российской собственности за рубежом, если она стоит неподалёку от военных и инфраструктурных объектов. СМИ указывают, что основное внимание приковано к РПЦ, которая «приобретает недвижимость вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок».