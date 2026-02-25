Владимир Путин
25 февраля, 10:50

Пропавшие в Нижнем Тагиле девочки найдены живыми

В Нижнем Тагиле завершились поиски двух школьниц, пропавших накануне. 13-летняя девочка, ушедшая из дома 24 февраля, вернулась домой самостоятельно. Об этом сообщили в региональном МВД.

«Пропавшая девочка найдена. С ней всё в порядке. Сегодня Валерия сама вернулась домой. Мама сразу передала информацию в правоохранительные органы. Подросток пояснила, что уходила гулять, сейчас сотрудники полиции проверяют информацию, а также устанавливают причины ее самовольного ухода», — рассказали в ведомстве.

Также найдена другая 14-летняя девочка, которая тоже ушла на прогулку и не вернулась домой. Информацию подтвердили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». О состоянии девочек и обстоятельствах их исчезновения не сообщается.

Ранее Life.ru сообщал, что в Смоленской области ищут 9-летнюю Александру Фоменкову, которая ушла из дома утром 24 февраля и не вернулась. Она вышла погулять с собакой во двор. Через некоторое время мама выглянула в окно и увидела пса одного — без девочки.

