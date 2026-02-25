Новая ежегодная выплата: Мишустин назвал срок и кто из семей сможет подать заявление

Семьи с двумя и более детьми, где родители работают, а доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, уже в июне смогут подать заявление на ежегодную дополнительную выплату. Об этом 25 февраля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

«Мы подготовили все необходимое к запуску этого механизма, которым, по предварительным оценкам, смогут воспользоваться свыше 4 млн семей. Прием заявлений начнется в июне», — сообщил премьер.

Мишустин подчеркнул, что власти делают акцент на удобстве получения поддержки.

«Стремимся, чтобы предоставление помощи было простым, быстрым и понятным для людей», — сказал он.

Также глава правительства напомнил, что значительная часть мер уже оформляется по принципу «социального казначейства». По его словам, «в автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства оказываются уже 70 федеральных мер поддержки».

Механизм ежегодной выплаты ориентирован на семьи с низкими доходами и предполагает адресную поддержку тем, кто находится ниже установленного порога относительно регионального прожиточного минимума. В последние годы государство расширяет практику назначения пособий по упрощённой модели — без сбора большого пакета документов, в том числе через «одно заявление» или автоматически, на основании данных госинформсистем.

Напомним, в ходе итогов года Владимир Путин обозначил важный принцип: стремление семьи к самостоятельности не должно становиться причиной для утраты права на господдержку. Одной из ключевых задач глава государства назвал упрощение процедур и сокращение бюрократии при получении льгот и выплат для семей с детьми.