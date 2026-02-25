Владимир Путин
25 февраля, 11:50

Подмосковье помогло восстановить около 400 объектов в новых регионах РФ в 2025 году

Обложка © Администрация Новоазовского муниципального округа

Московская область продолжает восстанавливать инфраструктуру в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах ДНР, а также на других территориях. Как сообщил глава региона Андрей Воробьёв, специалисты ремонтируют школы, детские сады, медучреждения, дороги и коммунальные сети.

В планах на 2026 год — привести в порядок ещё 200 жилых домов и 150 культурных учреждений. Всего в 2025 году в ДНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили около 400 объектов, а с начала работ — почти полторы тысячи. Работы идут в рамках федеральной программы.

«Все эти годы работаем сообща, вносим свою лепту, как и другие регионы. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги, которые мы помогаем восстанавливать, безусловно, очень важны», — цитирует губернатора Подмосковья 360.ru.

Ранее президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву обеспечить постоянный контроль над мерами поддержки участников СВО и их семей. Лидер РФ призвал главу региона обратить внимание на вопросы, которые больше всего волнуют бойцов.

