Машина насмерть сбила ребёнка в Петропавловске-Камчатском из-за гололёда

В Петропавловске-Камчатском из-за наледи на дорогах погиб ребёнок, попавший под колёса автомобиля. О трагедии сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Владимир Солодов о трагической гибели ребёнка в Петропавловске-Камчатском. Видео © Telegram / Солодов. Камчатка

«В Петропавловске-Камчатском страшная трагедия — из-за безответственной работы по расчистке дорог от наледи погиб ребёнок. Мои глубочайшие соболезнования семье, необходимую помощь окажем незамедлительно. Все виновные в этой халатности — от подрядчика до госслужащих — ответят по всей строгости», — написал глава региона.

Фото © Телеграм / Новости Камчатки | 41 Регион

По предварительной версии, подросток поскользнулся из-за гололёда. В этот же момент на склоне ехал грузовичок, который из-за гололёда понесло по скользкой дороге. Автомобиль упёрся в стоявшую «Мицубиси-Делика», зажав подростка. Приехала скорая помощь и доставила школьника в больницу, но спасти его не удалось.

Пару дней назад похожая трагедия произошла в Подмосковье, где 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В результате девочка 2017 года рождения попала под колёса и погибла. Водитель направлен на медосвидетельствование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. МВД напоминает: кататься на тюбингах можно только в оборудованных местах, привязывать их к машине запрещено.