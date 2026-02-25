840 тысяч иностранцев находятся в России незаконно

На начало февраля в стране официально насчитывается порядка 840 тысяч иностранцев, находящихся в стране незаконно. Такие актуальные данные озвучил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчётом о работе кабмина за 2025 год.

По словам Мишустина, ключевым инструментом для наведения порядка стал запущенный в 2025 году реестр контролируемых лиц. Для попавших в него людей введён ряд ограничений: они не могут свободно передвигаться, управлять транспортными средствами, заключать браки или пользоваться банковскими услугами.

«Это те, кто незаконно в России находится, их примерно 840 000, на 6 февраля эта была цифра. В 2025 году уже в качестве результирующей меры выдворено было 72 тысячи человек», — добавил премьер-министр, подчеркнув системность работы в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Госдума в ускоренном режиме займётся законопроектом, ужесточающим правила для трудовых мигрантов и их семей. Иностранцы должны будут платить фиксированный авансовый взнос не только за себя, но и за каждого иждивенца. Кроме того, срок пребывания родственников хотят привязать к контракту работника. Если ребёнку мигранта стукнет 18 лет и у него не будет своих оснований оставаться в РФ — на выезд дадут 30 дней.