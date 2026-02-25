Владельцы бизнес-центров и ТЦ в Петербурге пожаловались Путину на рост налогов

Крупнейшие собственники торговой и офисной недвижимости Санкт-Петербурга направили обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с резким ростом налогов. Документ, подписанный руководителями компаний «Адамант», «Империя», «Теорема», «Стокманн» и владельцами ТРК «Жемчужная плаза» и «Охта Молл», оказался в распоряжении ДП.

Причина конфликта — повышение ставки налога на имущество до 2,2% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Поскольку под этот критерий попадает практически любой коммерческий объект в городе, рост налога только за счёт ставки составит 47%. В целом, по сравнению с 2023 годом налоговые платежи увеличились почти в три раза.

«Для нашей очень капиталоёмкой и закредитованной области бизнеса, где арендные ставки растут крайне медленно и отстают даже от инфляции, это означает неминуемое банкротство и закрытие части торговых и бизнес-центров», — говорится в обращении.

Авторы обращения прогнозируют, что новые проекты в городе заморозят: если в 2025 году ввели 150 тысяч квадратных метров, то в 2026-м ожидается всего 45 тысяч.

Ранее Life.ru писал, что ЛДПР предложила тормозить налоговые законы: новые нормы, ухудшающие положение граждан и бизнеса, хотят вводить в силу минимум через год после публикации. Лидер партии Леонид Слуцкий объяснил, что сегодня налоговая реальность может поменяться за месяц, и это бьёт по людям и малому бизнесу — просто не успевают перестроить планы и бюджеты. Депутаты считают, что налоговая система должна быть предсказуемой, а годовое отставание даст всем возможность спокойно адаптироваться.