25 февраля, 13:24

Спасателям пришлось вызволять мальчика из хрупкой ловушки на льду Фонтанки

Обложка © VK / СПб ГКУ «ПСО Центрального район»

В центральной части Санкт- Петербурга случайные прохожие заметили мальчика, спокойно гулявшего по льду Фонтанки. Однако обратно выбраться на берег ребёнок не смог. К месту выехали спасатели. Кадры вызволения несовершеннолетнего показал поисково-спасательный отряд «Центрального района».

Спасение мальчика со льда Фонтанки. Видео © VK / СПб ГКУ «ПСО Центрального район»

«На пульт 37-й пожарно-спасательной части поступил сигнал: на льду Фонтанки в районе моста Ломоносова находится ребёнок, который не может перейти к спуску на набережную. Прибывшие на место бойцы четвёртого караула обнаружили, что опасения мальчика не напрасны: вдоль набережной зияли промоины, заполненные водой и снежной кашей, где каждый шаг грозил провалом под лёд», — рассказали спасатели.

К ребёнку добрался специалист в гидрокостюме, посадил его на надувной плот, а затем пострадавшего аккуратно вытянули на берег. Как подчёркивается, в Петербурге действует запрет на выход на ледовые поверхности водоёмов. А родителей просят не оставлять детей одних вблизи рек.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленинградской области 15 рыбаков унесло на льдине в Финском заливе. Они смогли самостоятельно добраться до берега. Помощь спасателей не потребовалась.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

    avatar