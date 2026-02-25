Актриса сериала «Егерь» Вероника Белковская ушла из жизни в Екатеринбурге

Народная артистка России Вероника Белковская скончалась в Екатеринбурге на 83-м году жизни, сообщается на сайте Свердловского академического театра драмы. Актриса отдала родной сцене 49 лет.

«За 49 лет службы театру она сыграла больше 70 разноплановых ролей, отразивших широчайший диапазон её актёрских возможностей. 2 октября Вероника Белковская последний раз вышла к зрителю на юбилейном капустнике в честь 95‑летия театра», — говорится в некрологе.

В последние годы здоровье артистки ухудшалось, ей было трудно ходить. Причина смерти не разглашается. Прощание пройдёт без публичного объявления даты и места.

Белковская родилась в Самаре в 1944 году, в труппу Свердловской драмы вступила в 1977-м. Сыграла в 12 кинопроектах, среди которых сериалы «Егерь», «Дело было в Гавриловке», «Золото Лагина» и фильм «Ехали два шофёра».

