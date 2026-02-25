«Русский район» в Паттайе остался без света из-за массового падения фонарей

Привычная жизнь российских туристов в тайской Паттайе дала сбой. На популярном у наших соотечественников ночном рынке на холме Пратамнак произошло массовое обрушение фонарных столбов. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Реальный Таиланд Новости».

В Паттайе рухнули фонарные столбы, россияне остались без света. Видео © Telegram/Реальный Таиланд Новости

Со слов очевидцев, металлические опоры уличного освещения падали одна за другой, словно карточный домик, на протяжении целой улицы. В результате «русский район», где расположен так называемый русский рынок, погрузился во тьму. Проблема затронула множество россиян, которые проживают в этом районе и привыкли посещать рынок Пратамнак. Местные продавцы там давно ориентированы на русскоязычных гостей — говорят по-русски и готовят блюда русской кухни.

Теперь и торговцы, и покупатели вынуждены ждать, когда тайские службы разберутся с завалами и восстановят электроснабжение. Сроки решения проблемы пока не называются.

Ранее сообщалось, что Бали накрыло мощным наводнением: трёхдневные ливни вывели из берегов реку Бадунг, затопив туристические районы Бадунг, Джембрана и Гианьяр. Вода выше колена, передвигаться можно только на сапбордах и надувных лодках. На улицах-реках заметили питонов.