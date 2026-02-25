Владимир Путин
25 февраля, 13:43

Орбан послал войска защищать энергообъекты в Венгрии от возможных атак Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украина может атаковать объекты энергетики в Венгрии, поэтому туда на опережение будут отправлены войска для защиты. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы», — сказал Орбан.

По его словам, Будапешт вынужден принять меры для охраны важных энергетических объектов, поэтому полёты беспилотников в приграничной зоне будут запрещены, а охранять инфраструктуру теперь будут солдаты.

Орбан обвинил Зеленского в нефтяной блокаде с целью свергнуть правительство Венгрии
Кстати, Киев уже сейчас начал по-своему «атаковать» Венгрию. В данный момент по реке Тиса с Украины в венгерские земли медленно заплывают тонны самого разного мусора. Водоём забит пластиком, ветками, обломками и различным хламом.

