Завершилась заявочная кампания проекта «Академия КСВО РФ»

Приём заявок на участие в образовательной программе «Академия КСВО РФ» завершён. Проект, организованный Комитетом семей воинов Отечества (КСВО), направлен на обучение и развитие региональных проектных команд, волонтёрских и студенческих объединений, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Заявочная кампания продлилась всего две недели, но за это время поступило более 1300 заявок от 450 команд из разных регионов России. В среднем это около 100 обращений в день, что свидетельствует о высоком интересе и востребованности системного проектного обучения в данной сфере. Среди поданных заявок — проекты некоммерческих организаций, студенческих и волонтёрских объединений, работающих в области социальной, культурной и медийной поддержки, а также инициативы по интеграции демобилизованных военнослужащих в гражданское общество.

Программа стартовала в начале февраля 2026 года и сразу вызвала широкий отклик. По итогам экспертного отбора будут определены 50 сильнейших региональных команд, которые примут участие в очном модуле с 30 марта по 3 апреля на базе Академии «Меганом» в Судаке (Республика Крым).

«Когда СВО идёт четыре года, кажется, что многое уже сделано. Но на самом деле остаются сложные ситуации и темы, которые ещё не до конца раскрыты. Нам важно поддержать тех людей. Такой отклик — более 1300 заявок за 14 дней — говорит, что в регионах есть сильные команды и огромный потенциал», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Участников ждёт обучение по трём направлениям: «Высшая школа руководителей», «Медиа» и «Социальное проектирование». Каждая команда состоит из трёх человек: руководителя, медиаволонтёра и специалиста по проектной деятельности. Занятия проведут федеральные эксперты.

Экспертный совет оценит заявки по ряду критериев, включая обоснованность решения проблемы и проработанность идеи. Будет также сформирован «лист ожидания». После очного этапа специалисты КСВО продолжат сопровождение проектов до конца октября 2026 года.

Ранее в Национальном центре «Россия» завершился IV Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие объединило российских и зарубежных режиссёров, деятелей культуры, военных корреспондентов и участников специальной военной операции. Фестиваль представляет собой международный зрительский конкурс документалистики. В этом году в программу вошли 38 фильмов авторов из 15 стран, включая Алжир, Бельгию, Венесуэлу, Индию, Иран, Ливан, Палестину, Сирию, Турцию и Узбекистан. Зарубежные кинематографисты представили свой взгляд на события в зоне СВО и другие значимые темы.