Мантурову присвоили звание Героя России

Вице-премьер России Денис Мантуров получил звание Героя России. С наградой его уже поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов, выступив от лица всех сотрудников ведомства на расширенном заседании коллегии, говорится на сайте Росгвардии.

«Герой России генерал армии Виктор Золотов поблагодарил собравшихся за участие в заседании и, прежде чем перейти к повестке, от имени личного состава Росгвардии поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днём рождения и присвоением высшего звания Героя России», — уточняется в тексте.

Ранее Мантуров доложил президенту России Владимиру Путину, что более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники прошли испытания в боевых условиях в 2025 году. Он отметил, что такой опыт напрямую влияет на экспортный спрос. Особый интерес у иностранных заказчиков, как заявил первый вице-премьер, вызывают российские системы ПВО, авиация, РСЗО, беспилотники и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).