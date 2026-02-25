Прогнозы о крахе российской экономики и долларе по 200 рублей не оправдались, поскольку Запад не разобрался в «русских финансах». При этом российское руководство проделало очень качественную работу для защиты национальной финансовой системы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал глава Минфина Антон Силуанов, объясняя, как страна смогла выдержать удар западных санкций.

«Они ещё, наверное, не разобрались в русских финансах. Поскольку российские финансы — это финансы, которые очень внимательно формируются», — пояснил министр.

Он напомнил, что для защиты экономики были созданы необходимые инструменты: Фонд национального благосостояния, бюджетные правила, таргетирование инфляции и свободное курсообразование. Также Силуанов отметил, что Минфин совместно с Центральным банком проводят очень взвешенную финансовую политику. На это не раз обращал внимание и президент Российской Федерации Владимир Путин, который ставит соответствующие задачи. Именно финансовая и макроэкономическая стабильность позволила России нивелировать все те санкции, которые были введены Западом, подчеркнул министр.

В подтверждение своих слов глава финансового ведомства привёл конкретные показатели: инфляция за прошлый год снизилась, рубль остаётся крепким, а дефицит бюджета составил 2,6 % — ровно столько, сколько планировалось. Силуанов заверил, что такая политика сохранится и в будущем, а с российскими финансами всё будет в порядке.

Тем временем американское Министерство финансов вновь расширило список антироссийских санкций. На этот раз под ограничения попали трое россиян, один гражданин Узбекистана, а также три компании, работающие в сфере кибербезопасности, — российская Matrix (Operation Zero) и две фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов.