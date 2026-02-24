США расширили санкции против России в сфере кибербезопасности

Американские власти расширили санкции против России, введя новые ограничения против трёх компаний и четырёх человек в сфере кибербезопасности. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

В санкционный список попали российские граждане Олег Кучеров, Сергей Зеленюк и Марина Васанович. Также под ограничения попал гражданин Узбекистана Азизджон Мамашоев.

Среди организаций под санкциями оказалась российская компания Matrix, известная как Operation Zero. Ещё две фирмы базируются в ОАЭ — это Advance Security Solutions и Special Technology Services.

Ранее Великобритания разрешила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» до 14 октября 2027 года. Лондон сделал исключение из санкционного режима, несмотря на то, что оператор российского участка трубопровода — компания «Транснефть» — попал под новые антироссийские санкции.