24 февраля, 20:31

США расширили санкции против России в сфере кибербезопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Американские власти расширили санкции против России, введя новые ограничения против трёх компаний и четырёх человек в сфере кибербезопасности. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

В санкционный список попали российские граждане Олег Кучеров, Сергей Зеленюк и Марина Васанович. Также под ограничения попал гражданин Узбекистана Азизджон Мамашоев.

Среди организаций под санкциями оказалась российская компания Matrix, известная как Operation Zero. Ещё две фирмы базируются в ОАЭ — это Advance Security Solutions и Special Technology Services.

Ранее Великобритания разрешила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» до 14 октября 2027 года. Лондон сделал исключение из санкционного режима, несмотря на то, что оператор российского участка трубопровода — компания «Транснефть» — попал под новые антироссийские санкции.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

