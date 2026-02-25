В тайнике Эпштейна нашли методички по секс-рабству и фото голых жертв

В арендованном Джеффри Эпштейном секретном складском помещении в Палм-Бич (Флорида) обнаружены шокирующие улики. Как пишет газета Telegraph со ссылкой на документы по описи, «в хранилище находились компьютеры, видеокассеты, руководства по сексуальному рабству и фотографии обнажённых женщин».

Речь идёт о двух пособиях по «эротическому рабству и доминированию». Предположительно, на снимках изображены жертвы Эпштейна. Также найдены видеокассеты и DVD с эротическим контентом с участием подростков, 29 адресных книг, десятки порнографических журналов и трёхстраничный список массажисток во Флориде.

Кроме того, в тайнике обнаружили секс-игрушки, массажёры для тела, женское бельё, более двух тысяч долларов наличными, разрешение на скрытое ношение оружия и пропуск в Гарвардский университет.

Ранее Life.ru писал, что ВВС Великобритании, чтобы скрыть еще большую причастность к делам Эпштейна, уничтожили часть архива, где хранились данные о его перелётах. Полиция Лондона начала пересмотр дел о торговле людьми, связанных с Эпштейном, около трёх месяцев назад. В ходе проверки выяснилось, что часть возможных улик уже уничтожена — согласно внутренним инструкциям ведомств.