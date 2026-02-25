Алексей Панин* признался, что изводил покойную актрису Ирину Шевчук своими «шалостями»

Актёр Алексей Панин* отреагировал на смерть народной артистки РСФСР Ирины Шевчук. В своих социальных сетях он опубликовал прощальный пост, в котором вспомнил о тёплых отношениях с семьёй покойной.

«Умерла актриса и мама моей очень хорошей подруги Ирина Борисовна Шевчук. Я её очень любил, хотя седых волос от наших «шалостей» у неё точно прибавилось. Прощайте!» — написал артист.

Напомним, о смерти 74-летней Ирины Шевчук стало известно 24 февраля. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни — лимфомы головного мозга. Актриса известна по культовым лентам «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Медный ангел» и многим другим.

