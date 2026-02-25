Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 13:56

Алексей Панин* признался, что изводил покойную актрису Ирину Шевчук своими «шалостями»

Актёр Алексей Панин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexeypaninn

Актёр Алексей Панин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexeypaninn

Актёр Алексей Панин* отреагировал на смерть народной артистки РСФСР Ирины Шевчук. В своих социальных сетях он опубликовал прощальный пост, в котором вспомнил о тёплых отношениях с семьёй покойной.

«Умерла актриса и мама моей очень хорошей подруги Ирина Борисовна Шевчук. Я её очень любил, хотя седых волос от наших «шалостей» у неё точно прибавилось. Прощайте!» — написал артист.

Стали известны дата и место прощания с актрисой фильма «А зори здесь тихие» Шевчук
Стали известны дата и место прощания с актрисой фильма «А зори здесь тихие» Шевчук

Напомним, о смерти 74-летней Ирины Шевчук стало известно 24 февраля. Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни — лимфомы головного мозга. Актриса известна по культовым лентам «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Медный ангел» и многим другим.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Алексей Панин
  • утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar