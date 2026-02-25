Любителям «залипать» в телефон подсказали упражнения для здоровья шеи и спины

Частое и неправильное использование мобильных телефонов стало одной из причин болей в шее и спине, на которые жалуются россияне, рассказал невролог-реабилитолог, мануальный терапевт Дмитрий Макаров. По его словам, дискомфорт возникает из-за перенапряжения мышц, но его можно избежать, если не только выбирать правильные позы для гаджета, но и регулярно их менять.

Даже самая удобная поза вредна при длительном сохранении. Специалист советует каждые 20–30 минут делать перерыв: пройтись, выполнить наклоны и вращения головой, круговые движения плечами. Это улучшает кровообращение и снижает нагрузку на шею почти на 40%. Для сидячей работы полезны напоминания в телефоне и несложные упражнения: наклоны с опорой на стену, подъёмы рук и ног лёжа на животе, растяжка грудных мышц.

Также важно правильно организовать рабочее место: стул с поддержкой поясницы, ноги полностью на полу, локти на столе, монитор на уровне глаз. Для сна матрас и подушка должны подбираться индивидуально — высота подушки равна расстоянию от шеи до плеча плюс 2–3 сантиметра, а жёсткость зависит от любимой позы, отметил собеседник РИАМО.