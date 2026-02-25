Реальные доходы населения России выросли на 7,7% в 2025 году

У россиян увеличились реальные доходы по итогам прошлого года, поднявшись на 7,7%. Об этом журналистам заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а зарплата, в реальном выражении, на 4,4%. И это позволяет нам формировать все те меры поддержки, которые важны для наших граждан», — сказала Голикова.

Кроме того, в России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам ноября 2025 года составила 98 192 рубля. За год средняя зарплата в стране выросла более чем на 11,8 тысячи рублей (почти на 13,7%) . Аналитики также отмечают расширение списка регионов, где средний заработок превысил 100 тысяч рублей.