Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:37

Реальные доходы населения России выросли на 7,7% в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

У россиян увеличились реальные доходы по итогам прошлого года, поднявшись на 7,7%. Об этом журналистам заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Реальные доходы населения за прошлый год выросли на 7,7%, а зарплата, в реальном выражении, на 4,4%. И это позволяет нам формировать все те меры поддержки, которые важны для наших граждан», — сказала Голикова.

МРОТ в России достиг 27 тысяч рублей
МРОТ в России достиг 27 тысяч рублей

Кроме того, в России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам ноября 2025 года составила 98 192 рубля. За год средняя зарплата в стране выросла более чем на 11,8 тысячи рублей (почти на 13,7%) . Аналитики также отмечают расширение списка регионов, где средний заработок превысил 100 тысяч рублей.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Татьяна Голикова
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar