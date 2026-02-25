Новак: Ситуация на топливном рынке в России стабильна и позволяет накапливать запасы

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» заявил о стабильной ситуации на топливном рынке страны. По его словам, текущие объёмы производства нефтепродуктов позволяют не только полностью удовлетворять спрос, но и создавать резервы перед летним сезоном.

«В настоящее время ситуация абсолютно стабильная. Объёмы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить объёмы запасов на период повышенного летнего спроса», — сказал Новак.

Ранее АвтоВАЗ заявил, что имеет опыт работы с бензином, содержащим до 10% этилового спирта, и такое топливо используется как эталонное при сертификационных испытаниях. Производитель заявляет, что топливо с 10% спирта практически не влияет на мощность и надёжность двигателя. Чтобы оценить последствия при более высоком содержании спирта, потребуются дополнительные тесты.