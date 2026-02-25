Выжить в США: Стример Мэддисон рассказал, как россияне моют туалеты в борьбе за каждый доллар

Блогер Илья Давыдов, известный как Мэддисон, живущий в США, поделился наблюдениями о жизни российских эмигрантов в Америке. По его словам, многим переехавшим россиянам приходится зарабатывать на жизнь тяжёлым физическим трудом, а не работой по специальности.

«Большинство наших тут всё время в борьбе за каждый доллар, на тяжёлых работах по типу мойки сортира», — отметил стример в беседе с «Газетой.ru».

В качестве причин он назвал незнание английского языка и отсутствие американского образования, что существенно ограничивает возможности трудоустройства для новичков. При этом собственный доход в США блогер охарактеризовал как высокий.

«Платформа, на которой я стримлю, крайне меня ценит и деньгами не обижает», — пояснил он. Таким образом, успех в эмиграции во многом зависит от профессии и способности монетизировать свои навыки в новой среде.

А ранее сбежавший в США журналист Станислав Кучер* пожаловался на слишком низкие доходы. По его словам, всему виной тот факт, что он полностью погрузился в развитие собственного канала, и это пока не приносит желаемых финансовых результатов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.