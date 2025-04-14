Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 23:46

«Нищая тема»: Работавший мусорщиком в США Мэддисон назвал 200 тысяч маленькой зарплатой для Москвы

Блогер Мэддисон назвал зарплату в 200 тысяч «нищей темой» для Москвы

Илья Мэддисон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maddyson_official

Илья Мэддисон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maddyson_official

Видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) подверг сомнению представления о достаточном доходе в столице. Он выразил мнение, что ежемесячный заработок в размере 200 тысяч рублей не позволяет обеспечить достойный уровень жизни в Москве.

«Я говорю 600к и мне не верят, говорят что уже 200к богачи. Но 200к это щас зарплата куры [курьер] или таксиста, это нищая тема, 2к баксов буквально», — написал Давыдов в соцсетях (орфография сохранена).

Он подчеркнул, что разговоры о «среднем классе» с такими цифрами абсурдны, поскольку речь идёт о сумме, эквивалентной приблизительно двум тысячам долларов. Блогер утверждает, что «стартовый средний уровень» для оценки доходов в мегаполисе — не менее 600 тысяч рублей в месяц.

Москвичам назвали зарплату, необходимую для одобрения ипотеки на новостройку
Москвичам назвали зарплату, необходимую для одобрения ипотеки на новостройку

В октябре 2024 года у Мэддисона были другие расценки. По его словам, для нормальной жизни в Москве нужно зарабатывать не менее одного миллиона рублей. Уже через месяц он поделился впечатлениями о короткой работе мусорщиком в США. Блогер не выдержал и уволился уже через два часа после старта.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Илья Мэддисон
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar