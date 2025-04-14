«Нищая тема»: Работавший мусорщиком в США Мэддисон назвал 200 тысяч маленькой зарплатой для Москвы

Видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) подверг сомнению представления о достаточном доходе в столице. Он выразил мнение, что ежемесячный заработок в размере 200 тысяч рублей не позволяет обеспечить достойный уровень жизни в Москве.

«Я говорю 600к и мне не верят, говорят что уже 200к богачи. Но 200к это щас зарплата куры [курьер] или таксиста, это нищая тема, 2к баксов буквально», — написал Давыдов в соцсетях (орфография сохранена).