«Нищая тема»: Работавший мусорщиком в США Мэддисон назвал 200 тысяч маленькой зарплатой для Москвы
Блогер Мэддисон назвал зарплату в 200 тысяч «нищей темой» для Москвы
Илья Мэддисон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maddyson_official
Видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) подверг сомнению представления о достаточном доходе в столице. Он выразил мнение, что ежемесячный заработок в размере 200 тысяч рублей не позволяет обеспечить достойный уровень жизни в Москве.
«Я говорю 600к и мне не верят, говорят что уже 200к богачи. Но 200к это щас зарплата куры [курьер] или таксиста, это нищая тема, 2к баксов буквально», — написал Давыдов в соцсетях (орфография сохранена).
Он подчеркнул, что разговоры о «среднем классе» с такими цифрами абсурдны, поскольку речь идёт о сумме, эквивалентной приблизительно двум тысячам долларов. Блогер утверждает, что «стартовый средний уровень» для оценки доходов в мегаполисе — не менее 600 тысяч рублей в месяц.
В октябре 2024 года у Мэддисона были другие расценки. По его словам, для нормальной жизни в Москве нужно зарабатывать не менее одного миллиона рублей. Уже через месяц он поделился впечатлениями о короткой работе мусорщиком в США. Блогер не выдержал и уволился уже через два часа после старта.