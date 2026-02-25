Виталик Бутерин сливает Ethereum — он продал уже более 10 000 ETH на $21 млн

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с начала февраля реализовал 10 723 ETH на сумму около $21,7 млн, следует из ончейн-данных его публичного кошелька. За три дня до 24 февраля он перевёл на платформу CoW Swap 3765 ETH более чем на $7 млн. Средняя цена продаж в этом месяце составила примерно $2027 за монету, подсчитали аналитики OnchainLens.

30 января Бутерин сообщал, что выделил 16 384 ETH для финансирования открытых технологических и финансовых инструментов, а также неназванных операционных систем, оборудования и биотехнологий. По его словам, средства планируется распределять в течение нескольких лет.

Согласно данным аналитической панели Arkham, летом 2025 года на известных кошельках Бутерина хранилось криптовалюты на $920 млн. Сейчас его баланс составляет токены на $430 млн, из которых около $406 млн приходится на Ethereum. За последний месяц ведущий альткоин подешевел примерно на 38% и торгуется более чем на 60% ниже исторического максимума около $5 тыс. По состоянию на 17:00 мск курс колеблется в районе $1,8 тыс.

Бутерин известен благотворительной деятельностью. В 2021 году он пожертвовал $1 млрд на борьбу с COVID-19 в Индии, в 2024 году перевёл более $500 тыс. в криптовалюте Фонду защиты животных, а в 2025-м направил $800 тыс. в Ethereum на поддержку приватных мессенджеров Session и SimpleX.

