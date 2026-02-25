Крыша больницы рухнула под тяжестью снега в Ивановской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Mashkevych
В городе Фурманове Ивановской области обрушилась крыша больницы. Об этом сообщили РИА «Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе района.
«Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», — сказала диспетчер.
По словам собеседницы агентства, крыша рухнула под тяжестью навалившегося на неё снега.
Этой зимой обрушения крыш происходят не так уж редко из-за обилия снега. Ранее Life.ru рассказывал, что в Подольске крыша склада дважды рухнула под снежной массой. В результате пострадал один человек, однако от госпитализации он отказался.
