Крыша больницы рухнула под тяжестью снега в Ивановской области

В городе Фурманове Ивановской области обрушилась крыша больницы. Об этом сообщили РИА «Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе района.

«Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», — сказала диспетчер.

По словам собеседницы агентства, крыша рухнула под тяжестью навалившегося на неё снега.

Этой зимой обрушения крыш происходят не так уж редко из-за обилия снега. Ранее Life.ru рассказывал, что в Подольске крыша склада дважды рухнула под снежной массой. В результате пострадал один человек, однако от госпитализации он отказался.