Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:32

Крыша больницы рухнула под тяжестью снега в Ивановской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Mashkevych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Mashkevych

В городе Фурманове Ивановской области обрушилась крыша больницы. Об этом сообщили РИА «Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе района.

«Да, крыша больницы обрушилась. Погибших и пострадавших нет», — сказала диспетчер.

По словам собеседницы агентства, крыша рухнула под тяжестью навалившегося на неё снега.

После обрушения крыши завода под Липецком четверо рабочих находятся в состоянии средней тяжести
После обрушения крыши завода под Липецком четверо рабочих находятся в состоянии средней тяжести

Этой зимой обрушения крыш происходят не так уж редко из-за обилия снега. Ранее Life.ru рассказывал, что в Подольске крыша склада дважды рухнула под снежной массой. В результате пострадал один человек, однако от госпитализации он отказался.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar