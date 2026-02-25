Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:40

Трансляция встречи Зеленского и премьера Норвегии собрала всего 15 зрителей

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в этот раз смотрело крайне низкое количество зрителей. Об этом рассказали наши коллеги из РИА «Новости», которые наблюдали за встречей политиков.

Мероприятие транслировалось в YouTube новостным агентством «Укринформ». В начале прямого эфира за ним следили всего три человека. К окончанию пресс-конференции количество зрителей увеличилось лишь до 15. На официальном канале офиса Зеленского трансляция не велась.

Окружение Зеленского давит на него, чтобы сорвать референдум о мире с Россией
Окружение Зеленского давит на него, чтобы сорвать референдум о мире с Россией

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его возможное участие в следующих выборах напрямую связано с тем, как скоро наступит мир. Отвечая на вопрос журналистов о своём обещании пробыть главой киевского режима только один срок, он пояснил, что сейчас его полномочия «затягиваются не по его воле».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar