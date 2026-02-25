Трансляция встречи Зеленского и премьера Норвегии собрала всего 15 зрителей

Онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в этот раз смотрело крайне низкое количество зрителей. Об этом рассказали наши коллеги из РИА «Новости», которые наблюдали за встречей политиков.

Мероприятие транслировалось в YouTube новостным агентством «Укринформ». В начале прямого эфира за ним следили всего три человека. К окончанию пресс-конференции количество зрителей увеличилось лишь до 15. На официальном канале офиса Зеленского трансляция не велась.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его возможное участие в следующих выборах напрямую связано с тем, как скоро наступит мир. Отвечая на вопрос журналистов о своём обещании пробыть главой киевского режима только один срок, он пояснил, что сейчас его полномочия «затягиваются не по его воле».